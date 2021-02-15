فيديو: رياضيون ورياضيات يتسلقون صخرة عملاقة غطاها الجليد في التشيك

استغل متسلقون ومتسلقات في التشيك دراجات الحرارة المتدنية جداً،إذ مكنتهم من ممارسة تحدٍ جديد، ألا وهو تسلق جدران جليدية، بدل الحجرية التي اعتادوا عليها.

وفي قرية فير الواقعة في منطقة مورافيان تسلق رياضيون ورياضيات صخرة غطاها الجليد، يبلغ ارتفاعها تقريباً 20 متراً. ومنذ شهر تقريباً، انخفضت درجات الحرارة في البلاد إلى ما دون العشر درجات تحت الصفر...

يجب التذكير أخيراً أن الصخرة رشت بكميات كبيرة من المياه، عمداً، من أجل تحويلها إلى مساحة رياضية للمتسلقين...