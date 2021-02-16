شاهد: عاصفة ثلجية تواري تحت ردائها "جماليات" و"آثار" العاصمة اليونانية

العاصمة اليونانية، أثينا، بدت اليوم الثلاثاء، وكأنها ارتدت معطفها الثلجي الأبيض الذي مخفياً الكثير من "جماليات" هذه المدينة التي ترزح منذ أيام تحت تأثير العاصفة الثلجية التي وصفت معها درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية دون الصفر في بعض المناطق شمال غرب البلاد.
وغطت الثلوج بشكل شبه كامل المعبد الإغريقي "البارثينون" المشيد في القرن الخامس قبل الميلاد في وسط أثينا، فيما أغلقت أكوام الثلوج عدداً ليس بالقليل من شوارع العاصمة والمناطق المحيطة بها.
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