شاهد: رهبان ثورة الزعفران يشاركون في مسيرة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في ميانمار

شارك حوالي 50 راهبًا من أولئك الذين سبق وأن شاركوا في ثورة الزعفران في ميانمار عام 2007، في مسيرة احتجاجية إلى جانب مئات المتظاهرين حيث ساروا من معبد نجا هتات جيي إلى مكتب الأمم المتحدة في يانغون. وثورة الزعفران هي مظاهرات قادها الرهبان وسحقها الجيش بوحشية.

وفرض جنرالات ميانمار إغلاقًا هو الثاني على التوالي من نوعه حيث قاموا بقطع الإنترنت خلال الليل، متجاهلين إدانة المجتمع الدولي للانقلاب الذي نفذه الجيش ومساعيه الرامية إلى إخماد الانتفاضة الشعبية ضد الانقلاب.