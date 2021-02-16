شاهد: عاصفة ثلجية ضارية تضرب شبه جزيرة القرم ومناطق متفرقة من روسيا

لم تكن الثلوج التي تساقطت في مناطق متفرقة من روسيا وشبه جزيرة القرم، لم تكن خارج سياقها، بل إن تلك البلاد لا يكتمل شتاؤها إلى بثلوجٍ تمحو معالم الطرقات وتخف تحتها المركبات.
الثلوج، في هذا العام، كما في كل عام، تسببت في إغلاق طرق رئيسة في بعض المناطق الروسية، غير أن العاصفة الثلجية التي غطت موسكو، كانت من العواصف الأشد ضراوة التي تضرب مناطق وسط روسيا، ولعلنا حين نعلم أن نحو 13 ألف عربة خاصة لإزالة الجليد عملت اليوم الاثنين على فتح الطرقات في موسكو، نستطيع حينها أن ندرك حجم الثلوج التي تساقطت على هذه المدينة على مدار الأيام القليلة الماضية.
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