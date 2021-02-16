شاهد: كرنفال "الاثنين الوردي" يجوب شوارع ألمانيا حاملاً "كورونا"

لم تَحُل جائحة كورونا، ولا القيود التي اتخذتها السلطات الإتحادية في ألمانيا، دون تنظيم ديسلدورف للكرنفال السنوي "الاثنين الوردي"، هذه المدينة التي تعدّ معقل الكرنفالات لمقاطعة راينلاند جنوب غربي البلاد.

ولعل أكثر ما كان لافتاً في الكرنفال هو المجسمات "الكاريكاتورية" لزعماء دول كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى المجسمات التي تمثل موضوعات تثير اهتمام الرأي العام كمجسم فيروس كورونا.

كرنفال "الاثنين الوردي" لهذا العام تميز بعدم وجود حشود على غرار ما تشهده المدينة مع هكذا فعاليات، وذلك لأن السلطات المحلية لم تعط تفاصيل حول هذه الفعالية أو الطرق التي ستمر منها المركبات المحملة بمواد الكرنفال.