شاهد: الثلوج تتساقط بكثافة وتُغطي وسط العاصمة اليونانية أثينا

رغم قواعد الإغلاق المفروضة على الحركة بالعاصمة اليونانية أثينا بسبب تساقط الثلوج، إلا أن سكان العاصمة فضلوا الخروج في محيط الأكروبوليس للعب بالثلج والتقاط الصور. وأعلنت السلطات الصحية عن تأجيل جميع المواعيد الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا في منطقة أتيكا الكبرى بأثينا يوم الثلاثاء.
تم إيقاف أحد خطوط مترو أنفاق أثينا الذي يمتد جزئيًا فوق الأرض إلى الضواحي الشمالية، بينما تم سحب معظم الحافلات الحضرية من شوارع العاصمة من الخدمة لأسباب تتعلق بالسلامة.
وقامت جرافات الثلوج وشاحنات الملح بتنظيف الطرق وفكها وسط أثينا في محاولة لإبقائها مفتوحة أمام حركة المرور. ويعتبر تساقط الثلوج بكثافة أمرا شائعا في جبال اليونان وفي شمال البلاد، ولكنه نادر في العاصمة أثينا.
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