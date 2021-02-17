فيما يتواصل لليوم الثالث على التوالي تساقط الثلوج على مدينة اسطنبول التركية، يستمر إغلاق الطريق الرئيس في شمال غربي البلاد الواصل بين مدينتي بليكسير وسوسورلوك الذي توقفت فيه الحركة منذ مساء أمس الاثنين بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.

وتقطعت السبل بسائقي الشاحنات وركاب السيارات والحافلات المتوقفة على الطريق المذكور منذ ساعات طويلة، تلك المركبات التي تشكّل منها حبل بطول يبلغ نحو تسعة كيلومترات، هذا فيما قامت السلطات المحلية بتوزيع وجبات الطعام على أولئك الذين حاصرتهم العاصفة الثلجية.