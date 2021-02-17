"ثورة.. ثورة" هو عنوان أغنية جديدة لفرقة موسيقية شبابية في مدينة يانغون في ميانمار، والتي تشجّع كافة فئات الشعب للانخراط في الفعاليات المنددة في بالانقلاب الذي نفذه جنرالات جيش البلاد في مطلع شهر شباط/فبراير الجاري.

الفرقة الشبابية التي تسمّى "جينريشن زد إم إم" قدّمت، إضافة للأغنية المذكورة، أغانٍ حماسية استخدمت فيها آلاف الكمان والتشيلو والترمبون إضافة إلى آلات الإيقاع، فيما كما قدّم عشرات الشبّان والفتيات عروضاً راقصة عبّرت عن رفض الشعب للانقلاب العسكري وأكدت على تمكسه بالحرية والديمقراطية.