شاهد: العلماء والسكان الأصليون في كولومبيا صفًا واحدا لحماية حيوان الكوندور

تجول عشرات الباحثين ومجموعة تضم حوالي 300 متطوعا من السكان الأصليين من الكوكونوكو، نهاية الأسبوع الماضي في منتزه بيوراس الوطني في كولومبيا (جنوب غرب البلاد) لمراقبة طيور الكندور والتي تعد من أضخم الطيور القادرة على التحليق عالياً ووضعوا الكاميرات خلال إجرائهم الإحصاء الأول من نوعه لمعرفة أعداد هذه الطيور المهددة بالانقراض والتي تقطن جبال الأنديز في محاولة لحمايتها.
وقالت عالمة الأحياء أدريانا كولازوس لوكالة فرانس برس: "نحن حتاج إلى معرفة أعداد الطيور الموجودة في البلاد وما هي حالتهم".
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