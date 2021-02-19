شاهد: سقوط أول ضحية في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار

بعد إصابتها برصاصة في الرأس في الأسبوع الماضي خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في نايبيداو، عاصمة مياتمار، توفيت شابة تبلغ من العمر 20 عامًا متأثرة بجروحها الخطرة، بحسب تصريحات المستشفى.

وقال طبيب رفض الإفصاح عن هويته، إن الشابة توفيت عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة، وانه تم إرسال الجثة إلى المشرحة لإجراء تشريح مفصل لها.

بذلك تكون ميا ثوي ثوي كاينغ أول ضحية تسقط في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار.