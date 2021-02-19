هبط الروبوت الجوال "برسفيرنس" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنجاح الخميس على سطح المريخ في مهمة محفوفة بالمخاطر تأتي بعد رحلة دامت سبعة أشهر.

وأرسلت مركبة الروبوت المزودة بست عجلات، صورا لسطح المريخ بعد وقت قصير من هبوطها يوم الخميس.

ومن المقرر أن تقضي حوالي عامين على سطح الكوكب للبحث عن الآثار والعينات الجيولوجية التي من شأنها أن تثبت ما إذا كان هناك حياة سابقة على الكوكب الأحمر أم لا.