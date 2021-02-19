هبط الروبوت الجوال "برسفيرنس" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنجاح الخميس على سطح المريخ في مهمة محفوفة بالمخاطر تأتي بعد رحلة دامت سبعة أشهر.
وأرسلت مركبة الروبوت المزودة بست عجلات، صورا لسطح المريخ بعد وقت قصير من هبوطها يوم الخميس.
ومن المقرر أن تقضي حوالي عامين على سطح الكوكب للبحث عن الآثار والعينات الجيولوجية التي من شأنها أن تثبت ما إذا كان هناك حياة سابقة على الكوكب الأحمر أم لا.
No Comment المزيد من
شاهد : بركان جبل إتنا الإيطالي يواصل نثر الحمم البركانية والرماد
شاهد: إِنقاذ آلاف السلاحف البحرية التي هاجمها البرد قبالة سواحل تكساس
شاهد: أرجنتينيات يمثلن دور القتيلات اعتراضاً على جرائم قتل النساء المتزايدة
فيديو: موجة ثلوج قطبية تجتاح تكساس الأميركية
شاهد: الاحتفالات بيوم "الرماد" تعم غويانا الفرنسية
شاهد: العلماء والسكان الأصليون في كولومبيا صفًا واحدا لحماية حيوان الكوندور
شاهد: عاصفة ثلجية في تركيا تحاصر مئات المركبات
شاهد: الثلوج تتساقط بكثافة وتُغطي وسط العاصمة اليونانية أثينا
شاهد: احتجاجات "موسيقية" و"راقصة" في شوارع ميانمار ضد الانقلاب العسكري
شاهد: تواصل الاحتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب العسكري
شاهد: رهبان ثورة الزعفران يشاركون في مسيرة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في ميانمار
شاهد: متحف اللوفر في باريس يغتنم فرصة الإغلاق جراء كورونا لإعادة ترميم معروضاته
شاهد: عاصفة ثلجية تواري تحت ردائها "جماليات" و"آثار" العاصمة اليونانية
شاهد: كرنفال "الاثنين الوردي" يجوب شوارع ألمانيا حاملاً "كورونا"
شاهد: عاصفة ثلجية تحوّل ساحل بولندا على البلطيق لمنطقة قطبية شمالية