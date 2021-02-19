انقطع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الوحدات السكنية في تكساس الأميركية التي تعتبر "عاصمة الغاز والنفط"، بينما يواجه بعض السكان شحاً في المياه، بسبب الشتاء القاتل والقوي الذي يضرب الولاية.
وانخفضت درجات الحرارة تحت المعدل الفصلي المعتاد بنحو 10-15 درجة مئوية.
ورغم أن عمال الصيانة نجحوا في إعادة التيار إلى مئات البيوت، غير أن الوضع لا يزال صعباً. وأصدرت السلطات تحذيرات من عاصفة قادمة ستحمل الجليد والثلوج وتضرب أقساماً من تكساس ولويزيانا وأركنساس، مطالبة الناس بالبقاء في بيوتهم.
No Comment المزيد من
شاهد: أرجنتينيات يمثلن دور القتيلات اعتراضاً على جرائم قتل النساء المتزايدة
شاهد: الاحتفالات بيوم "الرماد" تعم غويانا الفرنسية
شاهد: العلماء والسكان الأصليون في كولومبيا صفًا واحدا لحماية حيوان الكوندور
شاهد: الثلوج تتساقط بكثافة وتُغطي وسط العاصمة اليونانية أثينا
شاهد: احتجاجات "موسيقية" و"راقصة" في شوارع ميانمار ضد الانقلاب العسكري
شاهد: تواصل الاحتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب العسكري
شاهد: رهبان ثورة الزعفران يشاركون في مسيرة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في ميانمار
شاهد: متحف اللوفر في باريس يغتنم فرصة الإغلاق جراء كورونا لإعادة ترميم معروضاته
شاهد: عاصفة ثلجية تواري تحت ردائها "جماليات" و"آثار" العاصمة اليونانية
شاهد: كرنفال "الاثنين الوردي" يجوب شوارع ألمانيا حاملاً "كورونا"
شاهد: عاصفة ثلجية تحوّل ساحل بولندا على البلطيق لمنطقة قطبية شمالية
شاهد: عاصفة ثلجية ضارية تضرب شبه جزيرة القرم ومناطق متفرقة من روسيا
شاهد: الأردن يفتتح مركزا للتطعيم ضد كورونا داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين
شاهد: الليبيون عشاق الغولف يشاركون في دورة رياضية في بنغازي
شاهد: الاحتجاجات متواصلة في ميانمار والجيش ينتشر في البلاد