مدن أسترالية رئيسة شهدت اليوم السبت، مظاهرات مناهضة للقاح ضد فيروس كورونا والذي من المقرر أن تبدأ حملة إعطائه للمواطنين في البلاد يوم الإثنين القادم.

ففي ملبورن، احتشد المظاهرون في الساحات الرئيسة بالمدينة، حيث سُجّلت حالات اعتقال في أوساط متظاهرين تجمعوا في ملعب للكريكيت مرددين هتافات تطالبت بوقف حملة التلقيح التي قررتها السلطات.

وفي سيدني ، خرج المتظاهرون في الشوارع رافعين لافتات تحمل شعارات مناهضة للتلقيح ، بينما تجمع المتظاهرون في مدينة بريزبين داخل حديقة حيث ألقيت كلمات تحذر من التطعيم، فيما وجد البعض في الحشد مناسبة للغناء وعزف الموسيقى، هذا ومن المقرر أن تتواصل في المدن الأسترالية خلال الأيام القادمة المظاهرات المنددة باللقاح .