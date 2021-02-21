شاهد: حوت ضخم نافق على شاطئ نيتسانيم بمدينة عسقلان

استقطبت جثة حوت ضخم بشاطئ نيتسانيم بمدينة عسقلان الكثير من الفضوليين. وتم اكتشاف الحوت الزعنفي، الذي يصل طوله إلى 10 أمتار على الشاطئ من قبل مصطافين.
وأعلنت سلطات حماية البيئة الإسرائيلية أن التلوث الشديد في المياه والشريط الساحلي بسبب زيوت السفن من جهة وانبعاث مادة القطران من جهة اخرى قبالة سواحل عسقلان من أبرز أسباب نفوق الحوت. ولا تشهد المناطق الشرقية للبحر المتوسط في العادة انتشار الحيتان الزعنفية.
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