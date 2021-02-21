شاهد: دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في النيجر يصوت فيها أقل من نصف السكان

دعي حوالى 7,4 ملايين ناخب الأحد إلى التصويت في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها محمد بازوم الموالي للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، الأوفر حظا للفوز في الاقتراع، والرئيس الأسبق ماهاماني عثمان. ولم تفتح كل مراكز الاقتراع في الموعد المحدد عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) تماما. لكن أحد مراقبي مفوضية الانتخابات قال إن "الأمر ليس خطيرا سنؤخر إغلاق المركز ".
ويشارك في الاقتراع الذي يفترض أن يستمر حتى الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، أقل من نصف سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 22 مليون نسمة معظمهم لم يبلغ سن التصويت. وسيشكل التصويت في جميع أنحاء البلاد على الأرجح أكبر تحد في هذه الانتخابات في غياب الأمن في غرب البلاد حيث تتكرر هجمات جماعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي شرقها الذي يشهد اعتداءات لجهاديي بوكو حرام النيجيريين.
وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس أن "آلاف" الجنود نشروا لضمان أمن الاقتراع "خصوصا في المناطق المعرضة لانعدام الامن". بعد نحو شهرين من الدورة الأولى التي جرت في 27 كانون الأول/ديسمبر.
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