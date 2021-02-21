شاهد: طبيب تونسي يبثّ بكمانه الفرح والقوة للمصابين بـ"كوفيد-19"

يعتقد الطبيب التونسي محمد صلاح سيالة أن الموسيقى ترفع المعنويات لدى مرضى "كوفيد-19" وتبعث في نفوسهم مشاعر فرح تستنهض داخل أجسادهم قوى انكمشت بفعل الاكتئاب الناجم عن الحجر الصحي.
الطبيب سيالة والذي يعمل في مشفى هادي شاكر بمدينة صفاقس، يُعرف بمهنيته العالية وإنسانيته البادية، وكمانه الذي يحمله ويتجول به في جناح المصابين بـ"كوفيد-19"، إذ إن هؤلاء الذين تم عزلهم عن أحبتهم، كان، على الإغلب، سيتملكهم الهم والحزن لولا تلك الموسيقى المتدفقة من كمان سيالة، هذه الآلة الموسيقية التي تعرف بأنها آلة الأحاسيس المتناغمة المتنافرة والمتضاربة في آن، ما يمنحها طاقة فرح سحرية تأثر إيجاباً في نفوس المستمعين، فتشد من أزرهم وترفع من عزائمهم وتوطن السعادة في صدورهم.
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