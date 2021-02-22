شاهد: ديوكوفيتش لن يكتفي بأن يكون الأفضل عند الرجال فحسب

بعدما عزّز رقمه القياسي في بطولة أستراليا المفتوحة باحرازه لقب أولى بطولات الغراند شلام في كرة المضرب للمرة الثالثة تواليا والتاسعة في مسيرته، بدا النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مصمما على عدم الاكتفاء بالوصول إلى رقم غريميه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال، بل يريد تجاوز أسطورتي السيدات الأسترالية مارغاريت كورت والأمريكية سيرينا وليامس.

وتُوّج ديوكوفيتش الأحد بلقب البطولة الأسترالية بفوزه في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف، متجاوزا الآلام التي عانى منها في عضلات أسفل البطن والانتقادات التي وجهت له قبيل انطلاق المنافسات على خلفية مطالبته بظروف أفضل للاعبين بعد وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ورفع الصربي رصيده إلى 18 لقبا في الغراند شلام وبات على بعد لقبين من الرقم القياسي الموجود بحوزة غريميه نادال الذي انتهى مشواره عند ربع النهائي، وفيدرر الذي غاب عن البطولة بسبب الإصابة.