فيديو: الاحتفال بيوم "الدفاع عن أرض الآباء" في روسيا

أحيت روسيا الثلاثاء الذكرى السنوية ليوم "الدافع عن أرض الآباء" المخصص لتكريم القوات المسلحة. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم الاحتفال التي أقيمت في نصب الشعلة الأبدية خارج الكرملين.

وشهدت عدة مدن روسية إقامة الاحتفالات والعروض العسكرية الخاصة إحياء لمكانة القوات المسلحة.