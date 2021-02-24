شاهد: عملية إنقاذ كلب علق بين الصخور في جنوب إسبانيا

اضطر رجال إطفاء الإثنين، إلى استخدام المثاقب والمطارق والقوة الغاشمة لتحرير كلب ضال علق رأسه بين الصخور بالقرب من مبنى لمعالجة المياه في تلال مقاطعة مالاغا الجنوبية.

واستغرقت عملية الإنقاذ أكثر من ساعتين بعد أن أبلغ أحد المارة السلطات المختصة بوجود كلب عالق. لم يصب الكلب أثناء العملية وانطلق راكضاً فور إطلاق سراحه.