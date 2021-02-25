تمت إزالة آخر تمثال للديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا، وهو التمثال الذي كان موجود عند بوابة مدينة مليلية الواقعة في الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا والتي تتمتع بحكم ذاتي.
وقامت مجموعة من العمال بإنزال التمثال يوم الثلاثاء قبل رفعه بسلاسل حول رقبته ونقله بعيدا في شاحنة نقل.
ونصب التمثال عام 1978 بعد ثلاث سنوات من وفاة فرانكو لإحياء ذكرى دوره كقائد للفيلق الإسباني في حرب الريف وهو الصراع الذي خاضته إسبانيا وفرنسا في عشرينيات القرن الماضي.
وحكم الجنرال فرانكو إسبانيا من عام 1939 وحتى وفاته عام 1975.
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