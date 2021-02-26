تظاهر المئات من المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار وهم يعزفون الأغاني الشعبية التقليدية احتجاجا على الوضع في البلاد. وفرقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين الذين يحتشدون يوميًا في أكبر مدينة في ميانمار ضد المجلس العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي من السلطة. وشهدت البلاد موجة من الغضب من جانب مئات الآلاف من المتظاهرين، الذين تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن أونغ سان سو تشي وبعودة الديمقراطية.
وفي بعض المدن، زادت قوات الأمن بشكل مطرد من استخدام القوة، لكن في يانغون، المركز التجاري، مارست السلطات ضبط النفس واعتمدت إلى حد كبير على المتاريس لمنع التجمعات حول معالم المدينة والسفارات، ولكن المتظاهرون تجاوزوا القيود من خلال التحرك بسلاسة عبر المدينة والتجمع بشكل منظم حول التقاطعات المركزية في هليدان ومياينيغون.
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