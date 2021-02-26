شاهد: بركان إتنا يقذف سيلا من الحمم البركانية في صقلية والسلطات تؤكد عدم وجود خطورة على السكان

شهدت جزيرة صقلية الإيطالية عودة نشاط جبل إتنا البركاني حيث أظهرت لقطات مصورة سيلا من الحمم البركانية الهائلة التي قذفها البركان.

وانتشرت سحب من الدخان والرماد في جبل إتنا الذي يعد أحد أنشط البراكين في العالم والمحاط بالتجمعات السكانية، فيما ذكرت السلطات الإيطالية إن نشاطه لا يشكل أي خطر على القرى المحيطة بالمكان في الوقت الحالي.