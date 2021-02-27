اشتبك عشرات المتظاهرين الفلسطينيين يوم الجمعة مع قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وخرج المتظاهرون الفلسطينيون عقب صلاة الجمعة وسط المدينة حاملين رايات ولافتات تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إجلاء المستوطنين من الخليل.

فيما استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.