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تطعمي فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية في مدينة القدس

تلقى عدد من الفلسطينيين جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في القدس، وأشرف على عملية التلقيح منظمة نجمة داوود الحمراء للخدمات الطبية الإسرائيلية حيث خصصت عيادة متنقلة في باب العامود (باب دمشق) بالبلدة القديمة لاستقبال الراغبين في التلقيح.

وشمل التلقيح الفلسطينيين الحاملين لبطاقة الهوية الإسرائيلية.

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