شاهد: دنماركيون يهتفون "الحرية للدنمارك، كفى"

شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تظاهرة شارك فيها المئات للتنديد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا. التظاهرة الاحتجاجية دعت إليها مجموعة من النشطاء تطلق على نفسها "مان إن بلاك". وهتف المتظاهرون الذين حملوا مصابيح وقناديل مضيئة "الدنمارك اكتفت اليوم! الحرية للدنمارك لقد سئمنا".

وقام المتظاهرون بالتصفير وقرع الطبول أثناء مسيرتهم الاحتجاجية، ما اضطر الشرطة إلى التدخل لتفريقهم حيث قامت بتعقب البعض منهم في شوارع كوبنهاغن.