شاهد: العزف على البيانو بلباس البحر لجمع تبرعات من أجل إجراء عملية لموسيقي شاب

قام عازف الموسيقى توماس شفولنيك بآداء حفل على الشاطئ وهو يرتدي ثوب السباحة. وعزف شفولنيك على البيانو بينما قام عدد من الأشخاص بالسباحة في مياه بحر البلطيق الباردة. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع التبرعات من أجل جمع الأموال لعملية طبية مكلفة لعازف بيانو بولندي شاب يُدعى ميكولاج.
وتجمع المشاركون على شاطئ بحر البلطيق وشكلوا حلقة على شكل قلب في إشارة للتضامن مع ميكولاج الذي يبلغ من العمر 16 عاما، والذي وُلد دون عظم الفخذ وبحاجة لإجراء عملية جراحية في الولايات المتحدة. وفي هذا الشأن قال شفولنيك: "نحن نحقق حلم ميكولاج ونريده أن يكبر بشكل طبيعي وبدعم منا".
أما إيفا شاروك، والدة ميكولاج فقالت: "يتم تمويل المرحلة الأولى من علاج ميكولاج من قبل الضمان الاجتماعي البولندي. لقد ناضلنا ثلاث سنوات للحصول على ذلك في المحاكم. وفي المرحلة الثانية نحن من سيمول تكاليف العملية التي تصل إلى 45 ألف يورو".
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