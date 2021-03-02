طابور طويل من عشرات السيارات اصطف أصحابها أمام مركز لفحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر)، في مدينة موزال الفرنسية على الحدود مع ألمانيا، حيث تتبع إجراءات صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن زادت أعداد الإصابة بمتغيرات كوفيدـ19.
وقد صنفت ألمانيا المدينة الفرنسية في مستوى منطقة عالية الخطورة لانتشار الفيروس المتحول. وكان للإجراء اللألماني آثار ملحوظة على الأشخاص الوافدين من موزال والراغبين في الدخول إلى ألمانيا، حيث تشترط السلطات أن يكون اختبار كورونا لدى كل شخص سلبيا حتى يدخل التراب الالماني وأن يكون الفحص قد أجري في مدة أقل من ثمان وأربعين ساعة.
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