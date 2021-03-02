شاهد سباق حواجز مثير.. خيولٌ تجرّ عربات زلاجة في كروتوفو الروسية

على مسار تخللته حواجز، شاركت سبع فرق لكل منها ثلاثة خيول تجر عربة زلاجة، للتنافس في بطولة "فلاديميرسكي تراكت"، المعروفة باسم "الترويكا الروسية"، وقد جرت في مدينة كروتوفو التي غطتها الثلوج. وعبْر مسلك تتخلله زوايا وبوابات وأقواس، تمر خيول الترويكا مجتمعة وهي تسحب زلاجة يمتطيها متسابق، ويمكن أن تصل سرعة "الترويكا" إلى ما بين 45 و50 كيلومترا في الساعة.
وقد تطورت ممارسة هذه الرياضة في روسيا خلال القرن السابع عشر، وأصبحت أيقونة للثقافة الروسية، خاصة بعد أن امتدحها الشعراء والكتاب الروس المشهورون. وكانت الترويكا حاضرة في الاحتفالات الدينية الكبرى ومناسبات الزواج.
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