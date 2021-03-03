شاهد: غرافيتي يحمل بصمات بانكسي على سور سجن ريدينغ في بريطانيا

ظهر عمل فني بأسلوب الفنان البريطاني بانكسي، يصور سجينا هاربا على أحد جدران سجن في مدينة ريدنع.
واشتهر السجن الخالي من السجناء منذ عام 2013، بكونه المكان الذي سُجن فيه الكاتب والشاعر الإيرلندي أوسكار وايلد بتهمة "الفحش" في تسعينيات القرن التاسع عشر وخلّد تجربته بقصيدة "أغنية ريدينغ غول".
ولم يعلن بانكسي مسؤوليته عن العمل حتى الآن.
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