شاهد: مطاعم ومقاهي اسطنبول تنهض من غفوةٍ فرضتها كورونا وتعود مجددا إلى الحياة

فتحت المطاعم أبوابها وعاد العديد من الأطفال للمدارس في تركيا ضمن خطة لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء "كوفيد-19" كان أعلن عنها الاثنين الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس التركي: "بدأنا بالعودة البناءة إلى الحياة الطبيعية. كل شيء سيعتمد على تطور حالة الوباء في البلاد، قسّمنا المقاطعات إلى أربع فئات: منخفضة، ومتوسطة، وعالية، وعالية جدا لخطر الإصابة بفيروس كورونا"، موضحاً أنه في الفئتين الأوليين، تم رفع حظر التجول بالكامل في عطلات نهاية الأسبوع، وتم افتتاح المقاهي والمطاعم فيها، وسيعملون من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً، كما ستفتح في تلك المقاطعات أبواب المدارس ووكالات الدولة بشكل طبيعي.

وأشار أردوغان إلى أن حظر التجول سيظل ساريا يوم الأحد في المقاطعات شديدة الخطورة لمدة أسبوع على الأقل، وسيتم تقييم وضع "كوفيد-19" في المقاطعات كل أسبوع.