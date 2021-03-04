شاهد: أضرار مادية واسعة يخلفها زلزال اليونان

أصيب 11 شخصاً بجروح من جرّاء زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب الأربعاء مدينة لاريسا الكبيرة في وسط اليونان وألحق أضراراً بمنشآت عامة وخاصّة من طرق وجسور ومبانٍ، وأثار حالة هلع في صفوف السكّان. وذكرت هيئة الإسعاف العامة أنّ شخصاً واحداً أصيب بجروح بالغة وعشرة آخرين أصيبوا بجروح أقلّ خطورة.
وتقع اليونان في منطقة زلازل وتعبرها عدة شقوق جيولوجية وكثيراً ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان. وأعنف زلزال شهدته اليونان في العقود الثلاثة الماضية وقع في 1999 بالقرب من أثينا وبلغت قوته 5,9 درجات وقتل فيه 143 شخصاً.
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