قامت أربعة من طيور البطريق برحلة ميدانية غير عادية عند خروجها من حوض مائي في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية. وأعادت البطاريق إلى أذهان عشاق البرامج التلفزيونية برنامج "الأصدقاء" التلفزيوني الشهير الذي كان يبث في تسعينيات القرن الماضي.