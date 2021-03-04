تسعى الطبيبة السلوفاكية داغمار بوداكوفا إلى التخفيف عن زملائها في مستشفى غالانتا لعلاج مرضى كوفيد-19 بالعزف على البيانو أثناء فترات راحتها.
ويعاني القطاع الطبي في سلوفاكيا بأكملها وسط تسجيل البلاد أعداد قياسية من الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقامت المستشفى بتحويل كامل طاقتها وطاقمها لعلاج حالات الإصابة بكوفيد-19.
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