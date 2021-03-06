تلقى الدلاي لاما اللقاح المضاد لكوفيدـ19 في درامشالا في الهند، وقد حث الناس في العالم على أن تكون لهم الشجاعة لأحذ التطعيم. وقال الدلاي لاما: "بحسب أصدقائي الذين أثق بهم، بمن فيهم الأطباء، فإنهم ينصحون بتلقي اللقاح، وبهدف منع وقوع مشاكل خطيرة، فإن هذا التطعيم مفيد جداً، وبالتالي على المرضى الآخرين تلقي هذه الحقن لتكون الفائدة أكبر، وهذا مهم جدا، ولذلك أشارك في التلقيح، وينبغي على الناس أن تكون لهم الشجاعة لتناول اللقاح".