فيديو: البابا فرنسيس يزور المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف ويحج إلى أور في العراق

زار البابا فرنسيس المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني في بيته المتواضع في مدينة النجف، حيث يقوم الحبر الأعظم بزيارة تاريخية إلى العراق، وقد دام اللقاء خمسين دقيقة.

وأكد السيستاني، الذي لا يظهر إلا نادراً أمام عدسات الإعلام، اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام، وأن يتمتعوا بجميع حقوقهم الدستورية، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

وأدى البابا أيضا الحج إلى مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم في محافظة قار جنوب العراق، وهي إحدى محطاته من بين اماكن أخرى يزورها في بلاد الرافدين.