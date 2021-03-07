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فيديو: صور جوية جديدة للضربة الصاروخية على منشأة نفطية شمال سوريا

تسببت ضربة صاروخية باحتراق منشأة نفطية شمال سوريا، في مناطق تسيطر عليها مجموعات مدعومة من تركيا، بالقرب من جرابلس والباب الشماليين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش الروسي يقف وراء الضربة، ولكن أي جهة لم تتبناها. وأدت الضربة إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 24 بحسب المرصد...

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