شاهد: سهرات راقصة تجريبية في أمستردام للبحث عن كيفية الخروج من تداعيات وباء كورونا

حضر 1300 محتفلا إلى ساحة الرقص ليلة السبت في إطار حدث رقص تجريبي استضافته قاعة زيغو دوم في أمستردام. وكانت الأمسية جزءًا من سلسلة من التجارب التي أجرتها وكالة فيلد لاب Fieldlab، ضمن المبادرة التي أنشأتها الحكومة بالتعاون مع شركات تنظيم التظاهرات للتحقيق في كيف يمكن للمجموعات الكبيرة التجمع بأمان في زمن فيروس كورونا.

تتسع قاعة زيغو دوم لحوالي 17000 شخصا وتقدم أكثر من 100 ألف شخص للحصول على تذاكر السهرة التجريبية. تم تقسيم المتحمسين للرقص إلى خمس مجموعات، كل مجموعة متكونة من 250 شخصًا، ولكل مجموعة قواعد مختلفة. كما تم ربط جميع المجموعات بأجهزة استشعار لمراقبة مدى اتصالهم بالآخرين.

طلب من بعض المحتفلين ارتداء كمامة، بينما تم تشجيع الآخرين على الصراخ والتهليل قدر الإمكان.

هذا و جرت وكالةفيلد لاب Fieldlab تجارب أخرى تضمنت مؤتمرات تجارية تجريبية ومباراة كرة قدم.