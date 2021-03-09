بدخانه المتصاعد وقاطراته التقليدية التي تعمل بالبخار يجوب قطار (Ruskeala Express) الغابات في جمهورية كاريليا الشمالية بروسيا الاتحادية. إنه عبق الماضي وصدى التاريخ الذي لا يزال يتردد على مسارات السكك الحديدية الروسية.

ينطلق القطار من بلدة سورتافالا إلى حديقة جبل روسكيالا، ويعبر وسط مناظر كاريليا الرائعة، مرورا بأشجار التنوب التي تزهو ببياض الثلج في الشتاء والبحيرات الجميلة التي تنعُم بالهدوء في فصل الصيف.