فيديو: الآلاف من "فقراء كوفيد-19 الجدد" في طوابير للحصول على الطعام في ميلانو الإيطالية

ساءت حالة كثيرين الاقتصادية منذ بدء انتشار الوباء في الاتحاد الأوروبي وما رافقه من إلغاء في الوظائف واقتطاع في الرواتب. وساء الحال إلى درجة، أصبح يحضر، في ميلانو الإيطالية، كلّ يوم، نحو 3500 شخص إلى نقطتين لتوزيع الطعام، أقامتهما جمعية خيرية اسمها "باين كوتيديانو" (الخبز اليومي). وسقط في النصف الشمالي، الأثرى، من إيطاليا، نحو 72 ألف شخص تحت خط الفقر العام الماضي بسبب كوفيد-19.
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