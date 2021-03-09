أُوقف مؤدي عروضٍ في ساحة تايمز سكوير بنيويورك، يعرف باسم "راعي البقر العاري" ووجهت إليه تهمة "مقاومة الاعتقال بطريقة عنيفة"، حيث كان يؤدي عرضاً "ممنوعاً" على أحد شواطئ فلوريدا على هامش مهرجان "بايك ويك" السنوي.
وقالت المحكمة إن روبرت بورك (51 عاماً) الذي يشتهر بلبس حذاء وقبعة راعي البقر، أوقف خلال تأدية معزوفة خلال مهرجان "بايك ويك" في فلوريدا، إذ رأى أفراد الشرطة أنه كان يتلقى مالاً لقاء عزفه.
وعند تدخل أحد ضباط الشرطة، رفض بروك الانصياع إلى أوامره، وحصل تدافع بين الطرفين، بحسب ما جاء في التقرير الأمني.
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