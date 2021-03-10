تضاء مدن فرنسا كل ليلة بأنوار المتاجر، لكنّ بعض الشباب الفرنسي يعارضون هذه الطقوس، حيث يتسلق كيفن وأصدقاؤه واجهات التسوق في باريس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لإطفاء مصابيح المتجر. يقول كيفن إن إضاءة المتجر طوال الليل هو إهدار للطاقة، خاصة أن حظر التجول المطبق بسبب تدابير مكافحة الوباء جعلت الشوارع خاوية على عروشها.