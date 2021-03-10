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احتجاجًا على سياسة القروض.. نشطاء يسقطون لافتة على سطح البنك المركزي الأوروبي

صعد نشطاء من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" على سطح مقر البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، رافعين لافتة كبيرة احتجاجا على سياسة قروض المؤسسة المالية، والتي يقول بعض النشطاء في مجال المناخ إنها تفضل الصناعات شديدة التلوث.

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واستخدم النشطاء طائرات شراعية للوصول إلى سطح مبنى الاستقبال بمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، قبل أن يضعوا لافتة على حافة المبنى كتب عليها "أوقفوا تمويل قتلة المناخ".

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