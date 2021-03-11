شاهد: إعلان حالة الطواريء في هاواي الأمريكية جراء الفيضانات

أدت فيضانات في هاواي نجمت عن الأمطار الغزيرة إلى إجلاء أسر في بلدة شمال هونولولو في هاواي يوم الثلاثاء، وإلحاق أضرار جسيمة وتدمير ما لا يقل عن ستة منازل.

ووجهت إدارة الطوارئ في هونولولو الناس لمغادرة بلدة هاليوا الواقعة على الساحل الشمالي في أواهو.

وكانت الأمطار الغزيرة قد غمرت بعض الأجزاء من هاواي خلال الأيام العديدة الماضية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن 13.2 بوصة (33.5 سم) من الأمطار قد سقطت في منطقة هايكو بالساحل الشمالي لمقاطعة ماوي خلال فترة قصيرة.

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