شاهد: احياء الذكرى السنوية العاشرة لكارثة فوكوشيما في اليابان

احتفلت اليابان يوم الخميس بالذكرى العاشرة للزلزال والتسونامي والكارثة النووية التي ضربت المنطقة الشمالية الشرقية، حيث لا تزال حياة العديد من الناجين معلقة.

في فوكوشيما، ساد صمت لدقيقة واحدة الخميس في الساعة 14:46 حسب توقيت المحلي الياباني (0546 بتوقيت غرينتش)، وهو الوقت الذي ضرب فيه الزلزال، تخليداً لذكرى للأشخاص الذين فقدوا حياتهم.

لقي أكثر من 18 ألف شخص مصرعهم في الكارثة الثلاثية ونزح ما يقرب من نصف مليون شخص. بعد عشر سنوات، لا يزال أكثر من 40.000 شخص غير قادرين على العودة إلى ديارهم، معظمهم من فوكوشيما، حيث لا تزال المناطق محظورة بسبب التلوث الإشعاعي.