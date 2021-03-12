نزل رجال دين وهم شبه عراة في هريدوار وسط آلاف الحجاج الهندوس، على ضفاف نهر الغانج في الهند، متجاهلين مخاطر الإصابة بعدوى كوفيدـ19، في مناسبة تمثل أشهر المهرجانات الدينية في البلاد.

وتتوقع السلطات وصول مليونين ونصف المليون شخص إلى مهرجان مها شيفراتري، الذي يعد أحد أيام الاستحمام الثلاثة في إطار تجمع كبير يسمى "كومبه ميلا"، حيث يغطس الناس رجالا ونساء وأطفالا لفترة وجيزة في مياه النهر سريعة التدفق، وهم يغنون ويغسلون الزهور.

ويعتقد الهندوس أن الاستحمام في النهر يطهرهم من الخطايا ويحقق لهم الخلاص.