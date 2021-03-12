نزل رجال دين وهم شبه عراة في هريدوار وسط آلاف الحجاج الهندوس، على ضفاف نهر الغانج في الهند، متجاهلين مخاطر الإصابة بعدوى كوفيدـ19، في مناسبة تمثل أشهر المهرجانات الدينية في البلاد.
وتتوقع السلطات وصول مليونين ونصف المليون شخص إلى مهرجان مها شيفراتري، الذي يعد أحد أيام الاستحمام الثلاثة في إطار تجمع كبير يسمى "كومبه ميلا"، حيث يغطس الناس رجالا ونساء وأطفالا لفترة وجيزة في مياه النهر سريعة التدفق، وهم يغنون ويغسلون الزهور.
ويعتقد الهندوس أن الاستحمام في النهر يطهرهم من الخطايا ويحقق لهم الخلاص.
No Comment المزيد من
شاهد: سحب من الرماد الكثيف تنبعث من فوهة بركان سينابونغ في إندونيسيا
فيديو: الأرجنتينيون يطالبون بـ"العدالة من أجل مارادونا"
شاهد: حديقة حيوان برلين تحتفل بتسمية طفلة غوريلا بعد استفتاء محلي
فيديو: بركان إتنا الإيطالي يثور للمرة الحادية عشرة خلال أسابيع قليلة
فيديو: ثوران بركان في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
شاهد: دب يطارد متزلجا في غابة وسط رومانيا
شاهد: إعلان حالة الطواريء في هاواي الأمريكية جراء الفيضانات
شاهد: متظاهرون ضد الإنقلاب في ميانمار يبتكرون أساليب لإعاقة قوات الأمن
شاهد: احتجاجًا على سياسة القروض.. نشطاء يرفعون لافتة على سطح مبنى المركزي الأوروبي
شاهد: شباب في فرنسا يتسلقون واجهات المتاجر لإطفاء مصابيحها من أجل توفير الطاقة
فيديو: الآلاف من "فقراء كوفيد-19 الجدد" في طوابير للحصول على الطعام في ميلانو الإيطالية
شاهد: مواجهات بين الشرطة ومحتجين في داكار عقب إطلاق سراح المعارض عثمان سونكو
فيديو: الشرطة الأميركية توقف "راعي البقر العاري"
شاهد: قطار البخار في روسيا يُمتع الركاب في رحلات وسط المناظر الطبيعية الشتوية
شاهد: تظاهرات في كييف وباريس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة