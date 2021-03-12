أطلق بركان في جزيرة سومطره الإندونيسية سحب الرماد الساخن على ارتفاع بلغ كيلومترا تقريبا، خلال ثوران جبل سينابونغ الذي يبلغ ارتفاعه 2600 مترا.

وتحركت السحب الكثيفة نحو مسافة ثلاثة كيلومترات جنوب شرقي البلاد.

ولم تسجل إصابات جراء الثوران البركاني وفق المركز الإندونيسي لعلوم البراكين ومجابهة المخاطر الجيولوجية، في حين حذر أهالي المنطقة من مخاطر الحمم البركانية وطلب منهم الابتعاد نحو خمس كيلومترات عن فوهة البركان.

وأبقت السلطات على حالة التأهب في مستواها الثاني، وهي تراقب عن كثب نشاط البركان الذي تزايد خلال الأسابيع الأخيرة.