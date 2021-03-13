أكد طفل فلسطيني التقارير الإعلامية التي ذكرت أن القوات الإسرائيلية احتجزته مع أربعة أطفال آخرين يوم الخميس وأن الجنود هددوه بالضرب. وقالت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية احتجاز خمسة أطفال فلسطينيين لعدة ساعات بعد مواجهتهم مع مستوطنين يهود، بينما كانوا يجمعون الخرشوف البري بالقرب من بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وتم احتجاز الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و13 عامًا، لمدة خمس ساعات تقريبًا، وفقًا لغابي لاسكي، محامي حقوق الإنسان الذي يمثلهم. وأمرت القوات الاسرائيلية الطفلين الأكبر سنا واللذين يبلغان من العمر 12 و13 عامًا، بالعودة الأسبوع المقبل إلى مركز الشرطة للمثول لاستجواب.