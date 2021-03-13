أكد طفل فلسطيني التقارير الإعلامية التي ذكرت أن القوات الإسرائيلية احتجزته مع أربعة أطفال آخرين يوم الخميس وأن الجنود هددوه بالضرب. وقالت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية احتجاز خمسة أطفال فلسطينيين لعدة ساعات بعد مواجهتهم مع مستوطنين يهود، بينما كانوا يجمعون الخرشوف البري بالقرب من بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وتم احتجاز الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و13 عامًا، لمدة خمس ساعات تقريبًا، وفقًا لغابي لاسكي، محامي حقوق الإنسان الذي يمثلهم. وأمرت القوات الاسرائيلية الطفلين الأكبر سنا واللذين يبلغان من العمر 12 و13 عامًا، بالعودة الأسبوع المقبل إلى مركز الشرطة للمثول لاستجواب.
No Comment المزيد من
شاهد: بركان جبل إتنا في صقلية يثور من جديد
شاهد: كارثة انفجار معسكر الجيش في غينيا ..هيومن رايتس ووتش تتساءل عن العدد الفعلي للضحايا
شاهد: احتجاجات أمام شركة تيبكو للكهرباء في طوكيو بسبب المفاعلات النووية
شاهد: لوحة جدارية عملاقة وسط قرية عائمة
شاهد: احياء الذكرى السنوية العاشرة لكارثة فوكوشيما في اليابان
شاهد: سحب من الرماد الكثيف تنبعث من فوهة بركان سينابونغ في إندونيسيا
شاهد: الهندوس يحجون إلى نهر الغانج متجاهلين مخاطر الإصابة بعدوى كوفيدـ19
فيديو: الأرجنتينيون يطالبون بـ"العدالة من أجل مارادونا"
شاهد: حديقة حيوان برلين تحتفل بتسمية طفلة غوريلا بعد استفتاء محلي
فيديو: بركان إتنا الإيطالي يثور للمرة الحادية عشرة خلال أسابيع قليلة
فيديو: ثوران بركان في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
شاهد: دب يطارد متزلجا في غابة وسط رومانيا
شاهد: إعلان حالة الطواريء في هاواي الأمريكية جراء الفيضانات
شاهد: متظاهرون ضد الإنقلاب في ميانمار يبتكرون أساليب لإعاقة قوات الأمن
شاهد: احتجاجًا على سياسة القروض.. نشطاء يرفعون لافتة على سطح مبنى المركزي الأوروبي