خلال مهرجان نهاية الشتاء الذي يحتفل به في منطقة كالوغا الروسية، جرى حرق قلعة من الخشب ترمز إلى فيروس كورونا، وقد بلغ ارتفاعها 24 مترا. وفي عطلة "ماسلينيتسا" التي ترمز إلى بداية فصل الربيع، والأسبوع الذي يسبق الصوم الكبير في فترة ما قبل المسيحية، تحرق التماثيل الخشبية في ممارسة تقليدية. وقال مبتكر التمثال نيكولاي بوليسكي إنه استوحى فيروس كورونا كرمز لصنع الهيكل، الذي سيدمره الحريق.