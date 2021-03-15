شاهد: عاصفة رملية قوية تجتاح العاصمة الصينية بكين وتتسبب في إلغاء مئات الرحلات

اجتاحت عاصفة رملية قوية عدة مناطق شمال الصين بينها العاصمة بكين ما تسبب في تعطيل حركة المرور بسبب سوء الرؤية الناجمة عن التلوث والذي وصل إلى أعلى مستوياته. وتحول لون السماء إلى الأصفر بعد أن اصطحبت الرياح القوية معها الرمال من شمال غرب البلاد.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية تحذيرا مشيرة إلى أن حوالى 12 مقاطعة تأثرت بالعاصفة الرملية. واضطرت مطارات العاصمة الصينية إلى إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية. وكثيرا ما تشهد مناطق شمال الصين حدوث عواصف رملية خلال فصل الربيع.
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