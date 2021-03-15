يجتمع راقصو الكراسي المتحركة من جميع أنحاء تايوان في مدينة تايبيه الجديدة في نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في مسابقة شي فو كاب لرقص الكراسي المتحركة، الموعد السنوي الذي ينتظره الكثير من المتحمسين. روزي هسو صاحبة الـ 60 ربيعا، إحدى المشاركات المنتميات لآخر جيل ناج من مرض شلل الأطفال الذي اجتاح الجزيرة، تمارس الرياضة يوميًا منذ أشهر للفوز بالمنافسة التي أصبحت أهم حدث في العام بالنسبة لها.